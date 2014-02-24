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Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

9 января 2017, понедельник, 16:45 – ИА СОЧИ-24

Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков.
"Мне кажется, "русские хакеры" если
что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад
о "русских хакерах", – написала Мария Захарова  на своей странице в Facebook.
Как сообщали Dni.Ru, американская разведка 6
января обнародовала доклад, в котором утверждается,
что Владимир Путин лично приказал организовать "кампанию влияния",
направленную на президентские выборы в США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было
предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.

рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских
атаках" есть интересная оговорка, которая гласит, что он основан на
просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении
WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих
слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.

Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности
России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными. Сегодня, 9 января
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках с
эмоциональным припадком. "В Кремле устали от обвинений со
стороны США в адрес России в хакерских атаках. Они совершенно голословные и
звучат на любительском уровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", -
высказался о докладе спецслужб представитель Кремля.

В Москве надеются на то, что в двусторонних отношениях
России и США возобладают более трезвые подходы, ориентированные на диалог,
подчеркнул Песков.  На вопрос, видел ли
Владимир Путин перевод отчета, пресс-секретарь главы государства подчеркнул,
что президент ознакомился с официально опубликованной частью доклада ЦРУ.
Тем
временем доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от
простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все
смогли понять выводы, к которым пришли американские специалисты. В частности,
они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с
победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность
России к его победе.

А
западная пресса уже вычислила, кто может стоять за кибератаками. Журналисты полагают, что предводительница
 тех самых "русских хакеров",
которые якобы помогли Дональду Трампу стать президентом – некая Алиса Шевченко.
По мнению
западных аналитиков, она – настоящий вундеркинд кибервойны. Однако сама госпожа
Шевченко опровергла эти утверждения в интервью французской Guardian. Алиса
отметила, что вопрос о так называемом российском хакерстве генерирует в мире неоправданно высокий уровень истерии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
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Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
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сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»
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