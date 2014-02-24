|9 января, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
9 января 2017, понедельник, 16:45 – ИА СОЧИ-24
"Мне кажется, "русские хакеры" если
что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад
о "русских хакерах", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Как сообщали Dni.Ru, американская разведка 6
января обнародовала доклад, в котором утверждается,
что Владимир Путин лично приказал организовать "кампанию влияния",
направленную на президентские выборы в США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было
предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.
"В
рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских
атаках" есть интересная оговорка, которая гласит, что он основан на
просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении
WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих
слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.
Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности
России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными. Сегодня, 9 января
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках с
эмоциональным припадком. "В Кремле устали от обвинений со
стороны США в адрес России в хакерских атаках. Они совершенно голословные и
звучат на любительском уровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", -
высказался о докладе спецслужб представитель Кремля.
В Москве надеются на то, что в двусторонних отношениях
России и США возобладают более трезвые подходы, ориентированные на диалог,
подчеркнул Песков. На вопрос, видел ли
Владимир Путин перевод отчета, пресс-секретарь главы государства подчеркнул,
что президент ознакомился с официально опубликованной частью доклада ЦРУ.
Тем
временем доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от
простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все
смогли понять выводы, к которым пришли американские специалисты. В частности,
они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с
победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность
России к его победе.
А
западная пресса уже вычислила, кто может стоять за кибератаками. Журналисты полагают, что предводительница
тех самых "русских хакеров",
которые якобы помогли Дональду Трампу стать президентом – некая Алиса Шевченко.
По мнению
западных аналитиков, она – настоящий вундеркинд кибервойны. Однако сама госпожа
Шевченко опровергла эти утверждения в интервью французской Guardian. Алиса
отметила, что вопрос о так называемом российском хакерстве генерирует в мире неоправданно высокий уровень истерии.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.