Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

9 января 2017, понедельник, 16:45 – ИА СОЧИ-24



Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков."Мне кажется, "русские хакеры" есличто-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам докладо "русских хакерах", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.Как сообщали Dni.Ru, американская разведка 6января обнародовала доклад, в котором утверждается,что Владимир Путин лично приказал организовать "кампанию влияния",направленную на президентские выборы в США. Однако даже в этом документе по-прежнему не былопредоставлено никаких доказательств подобных обвинений."Врассекреченном докладе правительства США о "российских хакерскихатаках" есть интересная оговорка, которая гласит, что он основан напросмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщенииWikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этихслов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастностиРоссии к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными. Сегодня, 9 январяпресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках сэмоциональным припадком. "В Кремле устали от обвинений состороны США в адрес России в хакерских атаках. Они совершенно голословные извучат на любительском уровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", -высказался о докладе спецслужб представитель Кремля.В Москве надеются на то, что в двусторонних отношенияхРоссии и США возобладают более трезвые подходы, ориентированные на диалог,подчеркнул Песков. На вопрос, видел лиВладимир Путин перевод отчета, пресс-секретарь главы государства подчеркнул,что президент ознакомился с официально опубликованной частью доклада ЦРУ.Темвременем доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек отпростых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не всесмогли понять выводы, к которым пришли американские специалисты. В частности,они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга спобедой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастностьРоссии к его победе.западная пресса уже вычислила, кто может стоять за кибератаками. Журналисты полагают, что предводительницатех самых "русских хакеров",которые якобы помогли Дональду Трампу стать президентом – некая Алиса Шевченко.По мнениюзападных аналитиков, она – настоящий вундеркинд кибервойны. Однако сама госпожаШевченко опровергла эти утверждения в интервью французской Guardian. Алисаотметила, что вопрос о так называемом российском хакерстве генерирует в мире неоправданно высокий уровень истерии.

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