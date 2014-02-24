"Заказчик" убийства Вороненкова сделал заявление

3 апреля 2017, понедельник, 11:14 – СОЧИ-24



"Заказчик" убийства Вороненкова сделал заявление

Подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Виктора Курило, считают лидером международной группировки теневых финансистов. Он утверждает, что не имеет отношения к преступлению.По словам опрошенного по телефону украинскими силовиками Курило, он даже небыл знаком с российским экс-парламентарием. Он считает, что уголовное дело в отношении него и других его "подопечных" на Украине было сфабриковано."Я имвсе рассказал касаемо Павла Паршова: откуда его знаю, как все получилось и какон появился в моей жизни. Рассказал, почему Паршов был в Москве и почему онпотом уехал. И вроде на этом все закончилось", – цитирует его Life.ru. Однако по версии российских следователей, у Вороненкова мог возникнуть конфликт с группой Курило на почве теневых финансовых операций.Якобы тототправил в Киев своего силовика Павла Паршова для расправынад Вороненковым. "Говорят, что у меня якобы был какой-то конфликт сВороненковым, которого я и в глаза-то не видел. Что надо иметь за душой, чтоб сдепутатом делить бизнес?!" – комментирует это предположение Курило. Отметим, с 2011 года он проходит обвиняемым на Украине по двум статьям Уголовногокодекса: за создание фиктивных фирм и отмывание денег. Средиподчиненных Курило был и убийца Вороненкова Павел Паршов. Он охранялперевозчиков денег и обеспечивал общую безопасность. Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".

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