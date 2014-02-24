Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
25 января 2017, среда, 10:43 – ИА СОЧИ-24
Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
Поздним вечером 24 января по подозрению в убийстве членов своей семьи был задержан руководитель отдела кадров следственного изолятора №2, передает телеканал "360". В сообщении СМИ говорится, что заместитель начальника "Бутырки" насмерть забил молотком жену и несовершеннолетнюю падчерицу в квартире на Чертановской улице. В самом СИЗО №2 эту информацию не подтвердили.
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