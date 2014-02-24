Запад разнес Киев за блокаду Донбасса

16 марта 2017, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Запад разнес Киев за блокаду Донбасса

Запад предостерегает Украину от опасных действий в Донбассе. Блокада региона на юго-востоке страны может обернуться распадом страны.Европейские политики, похоже, обратили внимание напроисходящие на Украине события. "Продолжающиеся тенденции красколу на Украине вызывают серьезное беспокойство", – заявилпредставитель германского МИДа Мартин Шефер. Немецкая газета SüddeutscheZeitung в связи с эти пишет, что правительство страны в невиданной доселе формепредостерегло Киев от распада страны.Сегодня, 16 марта Евросоюз запросил у Киева информацию порешению Совета национальной безопасности и обороны о блокаде Донбасса. В Европевсерьез озабочены ситуаций на линии соприкосновения ВСУ и ополченцев.На продолжающуюся транспортную блокаду неподконтрольныхтерриторий на востоке страны постепенно обращают внимание и ведущие западныеиздания. При этом они критикуют решения Киева, чего не было раньше. AssociatedPress замечает, что Петр Порошенко совершил резкий разворот, введя блокаду,которую прежде пытался запретить.Швейцарская Neue Zürcher Zeitung также констатирует растущеевлияние националистов и отмечает, что Украина неверно определила приоритеты. NewYork Times предупреждает Киев о том, что блокада Донбасса – это новый удар по ибез того осложнившемуся минскому урегулированию.О том, что Украина находится в шаге от распада, предупреждалв начале марта и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он отвелНезалежной как государству всего два месяца на существование. "Каждый деньявляется как бы гвоздем, который забивают в гроб страны, ранее называласьУкраиной. Это государство прекратит свое существование максимум через 60 дней",– заявил лидер донецких ополченцев.В январе 2016 года украинские радикалы заблокировали нанекоторых участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киевутерриторией Донбасса. Власти ДНР и ЛНР в ответ на действия радикалов ввеливнешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Накануне,15 марта Киев уже на официальном уровне заявил о введении полной грузовойтранспортной блокады неподконтрольных ему территорий. Она будет действовать,пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскуююрисдикцию. В Донецке и Луганске в ответ заявили о том, что такие действияукраинских властей противоречат минским договоренностям.

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