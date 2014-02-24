ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"

9 января 2017, понедельник, 12:44 – ИА СОЧИ-24

Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"
Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"
Криминальный хакер высокого уровня или профессионал, не имеющий ничего общего со спецслужбами "русского царя Путина"? Над такой животрепещущей проблемой размышляют западные издания. Журналисты уверены, что вычислили предводительницу тех самых "русских хакеров", которые якобы помогли Дональду Трампу получить пост президента США.

Западная пресса оживленно обсуждает личность Алисы Шевченко. Глава компании Zorsecurity, специализирующейся на информационной безопасности, вместе со своей фирмой попала под санкции, введенные администрацией уходящего президента США Барака Обамы. В Белом доме посчитали, что она была одним из инструментов ГРУ по воздействию на умы американских избирателей.
По мнению западных аналитиков, Алиса – настоящий вундеркинд кибервойны. Однако сама госпожа Шевченко опровергла эти утверждения в интервью газете Guardian. Алиса отметила, что вопрос о так называемом российском хакерстве генерирует в мире неоправданно высокий уровень истерии, пишет итальянская Corriere Della Sera. Шевченко заявляет, что американцы неверно интерпретируют и самым глупым образом раздувают роль российских хакерских атак, и эта позиция отчасти напоминает то, что говорил президент Трамп. Выходит, что все предположения американской разведки о том, что Национальный демократический комитет был атакован группой российских хакеров, известных под именем Fancy Bear, ошибочны? Шевченко обходит этот вопрос и не дает на него прямого ответа.
"Guardian спрашивает у меня о дальнейших планах сейчас, я отвечаю: принять LSD и пойти погулять в национальном парке, где нет охраны", – подтрунивает над западными журналистами Алиса в своем аккаунте в Twitter. Коллеги, в свою очередь, сравнивают Шевченко с героиней трилогии Стига Ларссона – девушкой-хакером Лизбет Саландер. Женщин-хакеров действительно немного, однако они есть, и это факт, пишет издание. Гораздо сложнее понять, входит ли Алиса в круг "путинских хакеров, которых обвиняют в работе на Кремль в интернете с целью оказать влияние на американские выборы", задается вопросом автор. И признает, что пока растет международное напряжение в связи с кибербезопасностью, в социальных сетях пышным цветом расцветают легенды.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:01
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent...»

сегодня, 18:00
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:01
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent...»

сегодня, 18:00
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.