Заявления Киева обеспокоили Путина

16 февраля 2017, четверг, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Заявления Киева обеспокоили Путина

Президент Владимир Путин обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем. В последние дни в Донбассе серьезно обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных.Владимир Путин отметил, что власти на Украине открытоговорят об организации диверсионно-террористической работы в России и отметил,что это не может не беспокоить российскую сторону. Кроме того, он напомнил осерьезном обострении ситуации в Донбассе, где украинская армия несколько днейназад предприняла попытку наступления на позиции ополченцев."Цель этих попыток, цель обострения очевидная -сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы кмирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", —сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.В своей речи Владимир Путин также выразил обеспокоенность обостряющимисяугрозами для мировой безопасности. По словам российского лидера, в мире усилилосьвоенно-политическое и экономическое соперничество между глобальными ирегиональными центрами влияния и отдельными странами.В то же время президент отметил, что число преступленийтеррористической направленности в России снизилось. "ФСБ вместе с другимисиловыми структурами при координирующей роли Национальногоантитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористическойнаправленности, в том числе 16 терактов", – заявил глава государства ипоблагодарил сотрудников ведомства. По информации, которую озвучил президент, в 2016 годув России была пресечена работа в общей сложности почти 440 кадровых сотрудникови агентов иностранных спецслужб. Путин подчеркнул, как важно нейтрализовать их попытки получить доступ к закрытым сведениям, преждевсего в области военно-технического потенциала страны.Выступая на коллегии ФСБ, президент поручил ведомству предпринятьдополнительные меры по обеспечению безопасности российских дипломатов зарубежом. Владимир Путин вспомнил убийство посла России в Турции Андрея Карлова и отметил, чтооно с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границейроссийских граждан в загранучреждениях.

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