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Заявления Киева обеспокоили Путина

16 февраля 2017, четверг, 14:59 – ИА СОЧИ-24

Заявления Киева обеспокоили Путина
Заявления Киева обеспокоили Путина
Президент Владимир Путин обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем. В последние дни в Донбассе серьезно обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных.
Владимир Путин отметил, что власти на Украине открыто
говорят об организации диверсионно-террористической работы в России и отметил,
что это не может не беспокоить российскую сторону. Кроме того, он напомнил о
серьезном обострении ситуации в Донбассе, где украинская армия несколько дней
назад предприняла попытку наступления на позиции ополченцев.
"Цель этих попыток, цель обострения очевидная -
сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к
мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", —
сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.
В своей речи Владимир Путин также выразил обеспокоенность обостряющимися
угрозами для мировой безопасности. По словам российского лидера, в мире усилилось
военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и
региональными центрами влияния и отдельными странами.
В то же время президент отметил, что число преступлений
террористической направленности в России снизилось. "ФСБ вместе с другими
силовыми структурами при координирующей роли Национального
антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической
направленности, в том числе 16 терактов", – заявил глава государства и
поблагодарил сотрудников ведомства. По информации, которую озвучил президент, в 2016 году
в России была пресечена работа в общей сложности почти 440 кадровых сотрудников
и агентов иностранных спецслужб. Путин подчеркнул, как важно нейтрализовать их попытки получить доступ к закрытым сведениям, прежде
всего в области военно-технического потенциала страны.
Выступая на коллегии ФСБ, президент поручил ведомству предпринять
дополнительные меры по обеспечению безопасности российских дипломатов за
рубежом. Владимир Путин вспомнил убийство посла России в Турции Андрея Карлова и отметил, что
оно с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границей
российских граждан в загранучреждениях.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

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Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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