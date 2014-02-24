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Заявления Киева обеспокоили Путина
16 февраля 2017, четверг, 14:59 – ИА СОЧИ-24
Владимир Путин отметил, что власти на Украине открыто
говорят об организации диверсионно-террористической работы в России и отметил,
что это не может не беспокоить российскую сторону. Кроме того, он напомнил о
серьезном обострении ситуации в Донбассе, где украинская армия несколько дней
назад предприняла попытку наступления на позиции ополченцев.
"Цель этих попыток, цель обострения очевидная -
сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к
мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", —
сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.
В своей речи Владимир Путин также выразил обеспокоенность обостряющимися
угрозами для мировой безопасности. По словам российского лидера, в мире усилилось
военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и
региональными центрами влияния и отдельными странами.
В то же время президент отметил, что число преступлений
террористической направленности в России снизилось. "ФСБ вместе с другими
силовыми структурами при координирующей роли Национального
антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической
направленности, в том числе 16 терактов", – заявил глава государства и
поблагодарил сотрудников ведомства. По информации, которую озвучил президент, в 2016 году
в России была пресечена работа в общей сложности почти 440 кадровых сотрудников
и агентов иностранных спецслужб. Путин подчеркнул, как важно нейтрализовать их попытки получить доступ к закрытым сведениям, прежде
всего в области военно-технического потенциала страны.
Выступая на коллегии ФСБ, президент поручил ведомству предпринять
дополнительные меры по обеспечению безопасности российских дипломатов за
рубежом. Владимир Путин вспомнил убийство посла России в Турции Андрея Карлова и отметил, что
оно с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границей
российских граждан в загранучреждениях.
Источник:
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