"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве



Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов сегодня, 15:13 В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»

Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача сегодня, 14:45 Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»

Беременность 11-летней британки вызвала переполох сегодня, 14:15 В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны...»

Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича сегодня, 13:44 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»