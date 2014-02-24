"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды. В мегаполисе на 18 марта объявлен "желтый" уровень опасности. По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает агентство "Москва". В предстоящую субботу в городе возможна небольшая облачность. Ночные температуры составят от минус 2 до 0 градусов, днем прогнозируется до 9 градусов тепла. "Желтый" – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.
В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»
В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»
В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»
В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»