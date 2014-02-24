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Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
17 марта 2017, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24
"Он действительно
сломал руку, это случилось еще три недели назад, в феврале. В понедельник его
уже планируют выписать. Сейчас он находится в одной из московских больниц", -
цитирует "Газета.ру" супругу ведущего.
По словам жены Дроздова, перелом предплечья левой руки он
получил, поскользнувшись на льду при выходе из метро. В этот момент у Николая
Николаевича были заняты обе руки, так как он разговаривал по телефону.
"Сейчас Николай Николаевич чувствует себя лучше, надеемся,
скоро будет дома", – отметила супруга Дроздова.
Напомним, информация о госпитализации 79-летнего
телеведущего появилась только 17 марта. СМИ сообщили, что Дроздов доставлен в
больницу с жалобой на острую боль. Медики диагностировали у Дроздова
оскольчатый перелом руки.Николай Дроздов – российский ученый-зоолог, доктор
биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Он снялся в нескольких
фильмах, его голосом говорят мульт-герои. Наибольшую известность Николай
Николаевич получил благодаря работе в телепередаче "В мире животных",
которую ведет с 1975 года.
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