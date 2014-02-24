Жена раскрыла подробности травмы Дроздова

17 марта 2017, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Жена раскрыла подробности травмы Дроздова

Жена Николая Дроздова рассказала, как телеведущий сломал левую руку. Произошло это еще в феврале."Он действительносломал руку, это случилось еще три недели назад, в феврале. В понедельник егоуже планируют выписать. Сейчас он находится в одной из московских больниц", -цитирует "Газета.ру" супругу ведущего.По словам жены Дроздова, перелом предплечья левой руки онполучил, поскользнувшись на льду при выходе из метро. В этот момент у НиколаяНиколаевича были заняты обе руки, так как он разговаривал по телефону."Сейчас Николай Николаевич чувствует себя лучше, надеемся,скоро будет дома", – отметила супруга Дроздова.Напомним, информация о госпитализации 79-летнеготелеведущего появилась только 17 марта. СМИ сообщили, что Дроздов доставлен вбольницу с жалобой на острую боль. Медики диагностировали у Дроздоваоскольчатый перелом руки.Николай Дроздов – российский ученый-зоолог, докторбиологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Он снялся в несколькихфильмах, его голосом говорят мульт-герои. Наибольшую известность НиколайНиколаевич получил благодаря работе в телепередаче "В мире животных",которую ведет с 1975 года.

СОЧИ 24