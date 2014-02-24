Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке. Мужчина разогнался до 30 миль в час и, не справившись с управлением, врезался в яхту. В результате столкновения его друг скончался на месте. Причем жена погибшего снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Сам водитель лодки отделался легкими травмами. В настоящее время в произошедшем разбирается суд.
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»