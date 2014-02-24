Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына

6 марта 2017, понедельник, 17:13 – ИА СОЧИ-24



Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына

В Москве 53-летний Иброхим С. вынужден был сдать полиции своего сына, являющегося членом запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Он обратился в центр по противодействию экстремизму.Пожилой мужчина сообщил правоохранителям, что его 26-летний сын Солех уехалвоевать в Сирию. Он рассказал, что обратился к стражам порядка из-за активнойвербовки сыном других членов его семьи и знакомых.Солехпризывал вступить в "ИГ" жителей деревни Мамыри в Новой Москве. Делал он это припомощи мессенджеров и религиозной литературы, сообщает Life.ru. В отношении 26-летнего террориставозбуждено уголовное дело.Как писали Dni.ru, в Китае нашли помощников "ИГ".Террористы обратились к властям Китая, пригрозив им "реками крови". Специалистыотмечают, что при всей удаленности КНР от захваченного экстремистами региона ихугрозы имеют реальную основу. Сторона, которая надеется развязатьвнутрикитайский конфликт, может рассчитывать на поддержку некоторой частиуйгуров.Напомним,в ходе спецоперации в Дагестане были нейтрализованы члены банды, связанной сзапрещенной в России террористической группировкой. Трое боевиков были задержаны, один иззлоумышленников – убит. Бандиты планировали нападения на полицейских натерритории республики. Во время проведения спецоперации никто из мирных жителейне пострадал.

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