|6 марта, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
6 марта 2017, понедельник, 17:13 – ИА СОЧИ-24
Пожилой мужчина сообщил правоохранителям, что его 26-летний сын Солех уехал
воевать в Сирию. Он рассказал, что обратился к стражам порядка из-за активной
вербовки сыном других членов его семьи и знакомых.
Солех
призывал вступить в "ИГ" жителей деревни Мамыри в Новой Москве. Делал он это при
помощи мессенджеров и религиозной литературы, сообщает Life.ru. В отношении 26-летнего террориста
возбуждено уголовное дело.
Как писали Dni.ru, в Китае нашли помощников "ИГ".
Террористы обратились к властям Китая, пригрозив им "реками крови". Специалисты
отмечают, что при всей удаленности КНР от захваченного экстремистами региона их
угрозы имеют реальную основу. Сторона, которая надеется развязать
внутрикитайский конфликт, может рассчитывать на поддержку некоторой части
уйгуров.
Напомним,
в ходе спецоперации в Дагестане были нейтрализованы члены банды, связанной с
запрещенной в России террористической группировкой. Трое боевиков были задержаны, один из
злоумышленников – убит. Бандиты планировали нападения на полицейских на
территории республики. Во время проведения спецоперации никто из мирных жителей
не пострадал.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.