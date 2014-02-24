Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
9 января 2017, понедельник, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
69-летний житель города Добрянка подозревается в убийстве по неосторожности своего 52-летнего товарища. По данным следствия во время охоты на кабана мужчина выстрелил из карабина "Вепрь" в сторону. как он думал, животного. В результате его спутник получил смертельное ранение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, а также продолжили сбор доказательной базы. Ведется установления всех обстоятельств произошедшего, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю.
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По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
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Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»