Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
9 января 2017, понедельник, 19:14 – ИА СОЧИ-24
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
Вечером 31 декабря 2016 года в одном из домов села Долматово Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 40-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Подозрение в совершении преступления пало на его 41-летнего брата, который приехал к родственнику из Северодвинска, чтобы вместе встретить Новый год. "По предварительным данным, в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры старший брат ударил поленом по голове младшего, после чего сообщил супруге потерпевшего, что тот упал и ударился головой", – цитирует Flashnord пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по региону.Версия подозреваемого о падении жертвы была опровергнута результатами судебно-медицинской экспертизы. Мужчина был задержан. 9 января 2017 года суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
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