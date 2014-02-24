Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

Столичные зоозащитники рассказали о вопиющем случае. произошедшем в Москве. Зоозащитница на своей странице в Facebook рассказала, что жильцы ее дома выбросили четырех кошек из окна на 14-м этаже, а после пытались добить их палками. Об случившемся ей рассказали очевидцы. Пострадавших котов девушка отвезла в ветеринарную клинику.
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»