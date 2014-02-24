Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
21 декабря 2016, среда, 09:30 – ИА СОЧИ-24
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
На станции московского метро "Выхино" мужчина трагически погиб после падения на рельсы. Из-за инцидента руководство подземки закрыло на вход и выход сразу три станции Таганско-Краснопресненской линии. По предварительной информации, утром на станции метро "Выхино" мужчина упал на рельсы и оказался зажат между вагонами поезда и платформой, передает Life.ru. Из-за полученных травм пассажир скончался. В экстренном порядке станции "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено. На данный момент работа этого участка подземки восстановлена, станции вновь открыты на вход и выход, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter. Однако до сих пор на платформах Таганско-Краснопресненской наблюдается невероятная давка. Пассажиры скопились возле поездов в несколько рядов, людям трудно зайти в вагон даже с нескольких попыток. Опаздывающие на работу москвичи публикуют в соцсетях снимки столпотворения. Судя по фотографиям, очередь образовалась и на наземные электрички. Не выдержав давки, некоторые пассажиры отменяли свои планы и возвращались домой. Напомним, 20 декабря сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Один из поездов вышел из строя прямо во время движения по перегону между станциями"Чкаловская" и "Сретенский бульвар".
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»