Значение имени Федор

7 марта 2017, вторник, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Федор

Имя Федор является символом надежности. Этот мужчина знает наверняка, что нужно делать именно сейчас.Федор – имя греческого происхождения. Оно образовано из двух смысловых частей "теос, феос" – "бог, божество", и "дорон" – "дар, подарок", в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Имя Федор (Феодор) носили первые христиане, в том числе монархи и духовные деятели.Такие люди пользуются заслуженным авторитетом даже в юном возрасте. С первой минуты знакомства с Федором становится ясно, что основная черта этого мужчины – человеколюбие. Это философ по натуре.Однако легким характер Федора не назовешь. Обладатель этого имени противоречив и закрыт от окружающих.В детстве Федя молчаливый и довольно упрямый мальчик. Он не только не стремится быть заводилой детских игр, но и неохотно в них участвует. Маленький Федор предпочитает держаться обособленно. Родителям следует обратить внимание на это качество его натуры.В отличие от большинства сверстников-мальчишек, Федя аккуратен. Он поддерживает порядок в своей одежде и вещах,не выносит оторванных пуговиц и развязанных шнурков.Домашние задания мальчик с таким именем делает всегда самостоятельно, и с одноклассниками делится ими неохотно.Федор никогда не стремится занять место примерного ученика, любимчика учителей. Однако и озорником его назвать нельзя – этому мальчику присущи спокойная уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Повзрослев, Федор также стремится добиваться всего самостоятельно. Этот мужчина способен создать и дом с достатком, и дать путевку в жизнь своим детям. Однако Федор всегда не доволен достигнутым, и ему сложно меняться с учетом изменившихся обстоятельств.Федя обладает достаточно развитым умом, а душа не по-мужски тонка и чутка. У мужчины с таким именем хорошо развита интуиция, он способен предвидеть будущие события. Обладатель имени Федор внимательный собеседник. Он всегда готов терпеливо выслушать друга и дать ему дельный совет.Однако у этой медали есть и обратная сторона: с годами Федор становится слишком подозрительным, и советы зачастую дает невпопад и слишком навязчиво. В итоге по этой причине Федя порой остается в одиночестве – привычный круг знакомых постепенно отдаляется от него. С течением времени круг знакомых Федора зачастую сужается до коллег по работе и ближайших родственников. Да и этим избранным обществом Федор ведет себя сдержанно, особых эмоций по отношению к ним не проявляет.Душевные переживания Федор всегда держит в себе.Этот мужчина домосед, его сложно заманить на вечеринку или корпоративный праздник.Начинать семейную жизнь такой мужчина не спешит. Однако и роль плейбоя его не привлекает: в первую очередь Федор стремится к духовному единению с партнершей. В жены он ищет трудолюбивую и хозяйственную девушку.Красотка, привыкшая к легким победам и горячим признаниям, Федю не заинтересует. Он долго и основательно выбирает, пока не убедится в правильности своего выбора.Выражение "семь раз отмерь, один отрежь" – это про Федора. И он, как правило, не ошибается, отрезав этот единственный раз.Женившись, Федор становится для своей избранницы идеальным мужем. Он очень привязан к семье и детям.Федя редко общается с женщинами вне работы и отличается верностью своей партнерше. Вероятность завести случайную связь на стороне для такого мужчины ничтожно мала.Этот мужчина очень чувствительно относится даже к малейшему намеку на предательство. Единожды заподозрив жену в измене, он немедленно расстается с ней, даже не выслушав оправданий.В начале 2016 года поклонники известного актера и режиссера Федора Бондарчука были шокированы известием о том, что их кумир расстался с женой Светланой. О том, чтопосле 25 лет совместной жизнисупруга Федора съехала в отдельную квартиру на Патриарших прудах, написали все СМИ.Вскоре стало известно, что у 49-летнего Бондарчука бурный роман с 28-летней актрисой сериала "Метод" Паулиной Андреевой. Пара впервые появилась публично на фестивале "Кинотавр". Влюбленные держались непринужденно и обнимались на глазах у всех. Между тем Светлана Бондарчук, главред русскоязычной версии журнала Hello, даже поместила фото бывшего супруга и его новой пассии на обложку своего издания. Однако от комментариев все стороны этого любовного треугольника отказались. Позже Бондарчук признался, что к моменту встречи с Паулиной он был уже одинок на протяжении довольно длительного времени. "Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину. И был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, – это не так", – рассказал режиссер в интервью Hello! Russia. Федора можно назвать настоящим умельцем. Этот мастер на все руки умеет делать по дому все. Он с легкостью починит и детскую игрушку, и автомобиль.Для Федора огромное значение имеют друзья. Дружба для такого мужчины превыше всего. А вот в рабочем коллективе Федор, несмотря на свою доброжелательность и бесконфликтность, на близкий контакт с коллегами не идет. Федор – ответственный сотрудник, он надежен и аккуратен при исполнении служебного задания. Обладатель этого имени вряд ли сделает блестящую карьеру. Однако Федор всегда компетентен в своей области, поэтому начальство им дорожит.По мнению астрологов, самая крепкая семья возможна у Федора с Анной, Варварой, Клавдией, Лидией, Любовью, Марией, Натальей, Раисой, Светланой. А вот в отношениях с Аллой, Екатериной, Майей, Надеждой, Инной возможны осложнения.

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