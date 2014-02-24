Значение имени Галина

6 марта 2017, понедельник, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Галина

Галина – это энергичная, напористая и целеустремленная женщина, которая никогда не сворачивает с намеченного пути. Она легко найдет выход из любой ситуации благодаря смекалке, трудолюбию и дипломатичности.Это женское имя греческого происхождения в переводе означает "спокойная", "тихая", "безмятежная". Именно так звали одну из морских нимф, которая отвечала за штиль и спокойную погоду на море.Поэтому имя Галина также переводят как "морская гладь". На территорию Руси оно пришло с принятием христианства.В детстве Галочка очень усидчивый и послушный ребенок. В ней прекрасно сочетаются жизнерадостность и уравновешенность. Маленькая Галя рано осознает свою принадлежность к прекрасной половине человечества. Он обожает наряжаться, любоваться собой перед зеркалом, примерять мамины украшения, менять прически.Галя с раннего возраста обладает способностью придерживаться золотой середины. Уступить, где нужно или настоять на своем – эта девочка уверенно выбирает правильную и нужную позицию.Несмотря на ярко выраженные девичьи интересы, для развлечений Галочка предпочитает общество мальчиков. Ей нравится играть в различные подвижные игры, ходить в походы, путешествовать.Галя в детстве – типичная папина дочка. Она не только похожа на отца внешне, но и наследует многие черты его характера. Это накладывает отпечаток на ее поведение."Звездные дети" обречены быть в центре внимания. Не стала исключением и дочь знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина – Галина. Несколько лет назад желтая пресса на все лады пересказывала подробности романа наследницы модной империи с молодым миллионером Русланом Фахриевым. Несмотря на то, что со стороны влюбленная пара выглядела абсолютной счастливой, роман Галины Юдашкиной и ее избранника закончился довольно быстро.Однако Галя Юдашкина скучала в одиночестве недолго. Вскоре ее личная жизнь снова стала предметом всеобщего обсуждения. Зимой 2014 года девушка начала встречаться с другим представителем "золотой молодежи" – выпускником МГИМО Петром Максаковым, внуком народной артистки России Людмилы Максаковой. Свадьба представителей двух легендарных семей состоялась в лучших традициях российской элиты. В Москве в Гостином Дворе собралось около пятисот именитых гостей. Ведущим на этом торжестве был певец Николай Басков. Платье невесты сшили из более чем 40 метров шелка и вручную расшили более чем 34 тысячами жемчужин. В апреле 2016 года у свежеиспеченных супругов родился первенец, названный Анатолием. Вскоре после родов, проходивших в США, Галина Юдашкина вернулась на родину с сыном. Сейчас молодая мама прилагает максимум усилий, чтобы поскорее вернуться в прежнюю форму и уже активно участвует в светских мероприятиях. В раннем детстве у Гали зачастую ослаблен иммунитет. Эта девочка склонна к инфекционным заболеваниям, возможно заболевание фарингитом. Кроме того, у Галочки плохой аппетит, поэтому ей необходим строгий режим. Будет очень хорошо, если родители приобщат ее к к занятиям спортом – например, художественной гимнастикой или теннисом.Галя очень впечатлительная, восприимчивая к чужой беде девочка. Не следует при ней рассказывать страшные истории или делиться плохими новостями – после этого бедняжка плохо спит. В общении со сверстниками Галочка не стремится к лидерству. Она готова уступить первенство более настойчивой подруге, чтобы не портить игру. Родителям и воспитателям нельзя повышать на нее голос: этот ребенок и так все прекрасно понимает, а резкость тона только собьет Галю с толку.В юности Галина любит читать исторические романы и книги о путешествиях. Благодаря острому уму и отличной памяти, она с легкостью разгадывает кроссворды, шарады и головоломки.Галина без сомнений готова взяться за любое дело. Однако она не всегда сможет довести его до конца с той уверенностью, с какой его начинала. Дело в том, что Галю внезапно могут посетить сомнения и она перестанет верить в успех мероприятия. Тем не менее, принятое ранее решение все равно убедит Галину в том, что изначально она поступила верно.Обладательницы этого имени очень общительны, но рассматривают людей чаще всего из собственного интереса. Галина всегда старается оценить, насколько тот или иной человек будет полезен для нее. С нужным человеком Галина – сама предупредительность и доброжелательность, а с исчерпавшим свои возможности на удивление быстро начинает держаться холодно, хотя и вежливо.У такой женщины быстро меняется настроение, а вместе с ним и отношение к окружающим. При этом она отличный организатор, и вообще человек активный и "заводной". Галя – истинная труженица. Она успевает везде: и на работе, и на садовом участке, и в развлечениях.Галина часто бывает в центре внимания компании. И с воздыхателями у Гали нет проблем – она сама выбирает себе поклонников. Зачастую мужем Галочки становится самый красивый, умелый и хозяйственный парень, признающий превосходство жены не только над остальными женщинами, но и над ним самим. Он искренне убежден, что лучшей жены, чем Галина, для него просто быть не может. И в этом супруг Гали не погрешит против истины: его избранница действительно заботливая хозяйка, предупредительная жена и внимательная мать. Обладательница имени Галина будет успешна почти в любой профессии – трудолюбие и целеустремленность помогают ей добиться успеха на любом поприще. При этом Галя стремится не просто работать хорошо, а делать это лучше всех. За это ее ценит руководство, отмечая премиями и продвигая вверх по карьерной лестнице. Коллеги по работе уважают Галину за прямоту и открытость: эта женщина никогда не плетет интриги и не любит сплетен.Тем не менее для Галины крайне важно, чтобы ее труд достойно оценивали. По этой причине она выбирает такую работу, которая позволит ей удовлетворить не только творческие, а и материальные амбиции. Из нее получится отличная актриса, художница, журналистка или писательница.По мнению астрологов, больше всего шансов на успешный брак у Галины с Алексеем, Анатолием, Богданом, Брониславом, Венедиктом, Виктором, Геннадием, Давидом, Евгением, Игнатом, Ильей, Максимом, Михаилом, Павлом, Прохором, Святославом, Сергеем, Тимофеем, Эдуардом, Эльдаром, Яковом. А вот отношения Галины с Артемом, Валентином, Валерием, Василием, Вениамином, Виталием, Вячеславом, Григорием, Даниилом, Кириллом, Константином, Львом, Леонидом, Марком, Матвеем, Романом, Ростиславом, Русланом, Семеном рискуют оказаться недолговечными.

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