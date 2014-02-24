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Значение имени Юлия

2 марта 2017, четверг, 14:31 – ИА СОЧИ-24

Значение имени Юлия
Значение имени Юлия
Юлия – личность яркая, подвижная, заметная, движущаяся только вверх. Эта женщина с рождения окружена поклонением и с достоинством принимает его.
Существуют две версии происхождения этого красивого женского имени. По одной из них, имя Юлия пришло к нам из Греции и трактуется как "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, оно заимствовано из латыни и в переводе означает "июльская" или "из рода Юлиев".
Маленькая Юля очень непостоянна в своем настроении и стремительна в своих эмоциях. При этом она ранима и обидчива. Но стоит оставить малышку в покое – обида проходит также быстро, как и появляется.Девочка с таким именем не любит поражений. Она часто спорит и редко признает свою неправоту.Юля отзывчива и восприимчива к чужой беде. В глубине душе она довольно скрытна. Она внимательно выслушает собеседника, но сама мало что расскажет о себе.Внешне Юлия выглядит как мудрый и тактичный человек, однако на самом деле это весьма капризная особа. Если ее спутником окажется сильная и зрелая личность с твердым характером, то Юля с радостью подчинится такому покровительству. В своих пристрастиях Юля весьма аристократична. В конфликты она не вступает, и шумных развлечений не любит.Обладательнице этого имени присуще уникальное чувство юмора, наблюдательность и находчивость. Такая женщина способна на изворотливость и всегда выйдет "сухой из воды".
Свою внутреннюю силу Юлия держит в себе, скрывая ее до поры до времени. Но при необходимости эта воля даст о себе знать и может быть направлена на что угодно.Например, Юлия-домохозяйка направит свою силу на обустройство быта, Юля-профессионал направит все усилия на достижение поставленных перед ней задач.Однако ждать, что Юлия ограничится единственной сферой жизни, бессмысленно. Запертая в рамках одной сферы жизни, эта женщина заскучает и может даже впасть в депрессию.Известная российская актриса и ведущая популярных кулинарных телешоу, автор нескольких десятков книг и вкусной и здоровой еде Юлия Высоцкая с детства мечтала о театральных подмостках. Первую роль в кино она получила, будучи еще студенткой. Работа над фильмом складывалась непросто. Об этом периоде своей жизни Высоцкая вспоминает так: "Мне казалось, что режиссер меня ненавидел. Я понимала, что мое время вряд ли когда-либо наступит".
Несмотря на то, что Юлия Высоцкая работала ведущей на телевидении и продолжала сниматься в кино, звездный час в жизни девушки не наступал. Все изменила случайная встреча в лифте на кинофестивале "Кинотавр" в 1996 году.Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский заговорил с молодой актрисой и пригласил на ужин. Через два дня они уже летели вместе на отдых в Стамбул. Впоследствии Высоцкая призналась, что в первый момент восприняла этот роман как захватывающее приключение. Однако вскоре ее чувства переросли из романтической влюбленности в истинную любовь, которой не помешала даже значительная разница в возрасте. Юлия легко общается с людьми независимо от их пола, среди ее друзей много и женщин, и мужчин. Сама она свою дружбу не навязывает, и со стороны других людей также этого не потерпит.Несмотря на то, что Юлия обладает живым умом и прекрасной памятью, особой тяги к учебе девушка с таким именем не проявляет. Благодаря прекрасной коммерческой жилке, творческим способностям и развитому логическому мышлению, у Юлии широкие возможности в выборе профессии.
Она может стать отличным адвокатом, программистом, врачом, актрисой, моделью, искусствоведом, художником, стюардессой.
При этом профессию обладательница этого имени всегда выбирает по призванию.Юлия упорный труженик и успешно делает карьеру. Однако при необходимости она может отказаться от работы в офисе и полностью посвятив себя дому и семье. При этом обладательница этого имени очень одарена в области хореографии. В частности, если Юлю вовремя приобщить к спорту, девушка способна добиться больших успехов в фигурном катании. Юлия, как правило, красива, с хорошей спортивной фигурой. Она всегда модно одета и очень женственна.С момента знакомства с Юлей и мужчины, и женщины ощущают ее таинственность.
При этом девушка с таким именем и сама любит слегка "пустить пыль в глаза".
Одни в нее сразу влюбляются, другие начинают завидовать. Так или иначе, равнодушных не остается.Юля очень удачно выбирает себе спутника жизни. Со своим избранником она живет душа в душу, без семейных конфликтов и ссор.
Гость – желанный человек в доме Юли, его всегда будет ждать угощения и приятная беседа.
Ее семейный очаг в идеальном состоянии. Однако домашние заботы не являются смыслом жизни Юлии – ей нужно особое настроение, а не каждодневная рутина.Занимаясь домашним хозяйством, эта женщина никогда не забудет и о своей главной страсти – книгах. Сама Юля много читает и приобщает к этому занятию мужа и детей. Она с удовольствием занимается организацией семейного досуга, придумывает для домочадцев увлекательные занятия и развлечения. Юлия чувственна, но при этом сдержанна. Она вполне осознает свою привлекательность и любит манипулировать мужчинами. По мнению астрологов, благоприятно складывается семейный союз Юлии с Василием, Владиславом, Геннадием, Евгением, Ильей, Кириллом, Эдуардом, Юлианом. Сложности в отношениях вероятны с Анатолием, Андреем, Николаем, Иннокентием, Прохором, Робертом, Федором, Филиппом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Значение имени Юлия

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