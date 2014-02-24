Значение имени Владислав

16 марта 2017, четверг, 13:46 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Владислав

Имя Владислав имеет славянское происхождение и означает "владеющий славой". По другой версии, с польского языка оно переводится как "хороший правитель".Мужчины по имени Владислав отмечают именины один раз в году – 7 октября (24 сентября по старому стилю). Святым покровителем этих именинников является святой князь Владислав Сербский.В детстве Владислав чуткий и впечатлительный малыш. Он охотно общается с мамой и предельно вежлив с девочками. В школьные годы Влад тайно влюблен в самую красивую одноклассницу. Бережное и тактичное отношение к женщине он пронесет через всю свою жизнь.Этот ребенок рано проявляет творческие способности в различных областях искусства: музыке, рисовании, литературе. Родителям Владика следует своевременно обратить на это внимание. Если они не позаботятся о развитии природных данных сына, все его таланты останутся нереализованными.Один из самых титулованных советских хоккеистов, знаменитый вратарь Владислав Третьякс самых ранних лет постоянно занимался разными видами спорта. Его вдохновлял пример отца: тот был летчиком и много времени уделял своей физической подготовке. Не менее спортивным человеком была и мама будущего чемпиона, всю жизнь преподававшая физкультуруВ школьные годы Третьяк-младший увлекался плаванием, гимнастикой, акробатикой, прыжками в воду. Однако со временем все другие увлечения вытеснил хоккей. Будущей легенде отечественного хоккея очень нравились баталии на льду. Обратив внимание на эту увлеченность мальчика, мама отвела его в хоккейную школу московского ЦСКА.В этой команде состоялось становление Третьяка как профессионального хоккеиста. Здесь же впоследствии он начал свою блестящую карьеру, позже вписанную золотыми буквами в историю мирового спорта. Влад очень умный и внимательный мальчик. Он может долго и усердно решать какую-либо задачу, не прося помощи. Но как только поймет, что подмога необходима, без промедления обратится за ней, не считая это зазорным.На первый взгляд Владислав кажется человеком простым. Однако на самом деле он не так прост, как кажется. Навязать ему свое мнение вы не сможете, и давить на него бесполезно.

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