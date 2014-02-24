Знаменитый итальянец умер в Шереметьево

Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва-Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa. Медики пытались реанимировать 64-летнего иностранца на протяжении получаса, однако спасти его не удалось. Лубатти занимал развитием волейбола, был супервайзером Европейской федерации волейбола.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»