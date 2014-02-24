Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
7 апреля 2017, пятница, 11:15 – СОЧИ-24
Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
Известный американский комик Дон Риклз скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 90 лет. Причиной смерти артиста стала почечная недостаточность, сообщает Lenta.ru. Пик популярности артиста пришелся на 60-70-ые годы. Он снялся в десятках культовых сериалах. Среди них "Семейка Адамс", "Байки из склепа" и "Я шпион".Свои соболезнования близким легендарного комика уже выразил актер Джим Керри. В записи на своей странице в социальной сети Twitter он назвал Риклза "Эверестом комиков". Дон Риклз не только снялся в ряде известных кинолент, но и работал над голосами известных мультперсонажей. Именно он озвучил Мистера Картофельную голову в серии мультфильмов "История игрушек". Смерть легендарного комика – огромная потеря для мирового киноискусства. Как справедливо отмечали многие критики, Риклз являлся одним из самых ярких и талантливых актеров XX века. О дате и месте прощания с ним будет сообщено позже.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»