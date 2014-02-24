Летний лагерь в Чехии пойдет на пользу вашему ребенку

26 января 2017, четверг, 15:40 – ИА СОЧИ-24



Летний лагерь в Чехии

Дети, побывавшие в увлекательном спортивно-языковом лагере «Пегас», с удовольствием делятся приятными воспоминаниями и яркими впечатлениями об этом активном и насыщенном отдыхе. Сам лагерь расположен в одном из лучших курортов Чехии, в предгорье, у Шпингеров Млына. Комфортабельные двухэтажные корпуса расположены прямо на горных склонах, позволяя наслаждаться чистым воздухом и великолепными окружающими пейзажами.

Этот летний лагерь предлагает насыщенные обучающие и культурно-развлекательные программы. Здесь можно отлично подтянуть знания иностранных языков, занимаясь с опытными преподавателями и погружаясь в языковую среду. Тут организовывают разнообразные кружки по интересам, а также есть масса спортивных секций, где можно улучшить свою физическую форму.

Летний лагерь в Чехии «Пегас», его педагоги, вожатые и тренеры, уделяя внимание каждому из отдыхающих, стараются помочь детям раскрыть свои потенциальные возможности и наиболее полно развивать их. Здесь можно заниматься самыми разными видами спорта, получая удовольствие и отлично отдыхая. Для детей тут предлагают занятия футболом и вейкбординг, скалолазаньем и велоспортом, стрельбой из лука и картингом, баскетболом и рафтингом, флайбордингом и волейболом, катание на лошадях и горных самокатах, трассы летнего бобслея и зорбинг, пейнтбол и рафтинг. Эти и десятки других спортивных дисциплин позволяют развивать выносливость, силовые характеристики, улучшать реакцию и повышать скорость.

Всех гостей «Пегаса» ждут незабываемые эмоции, масса адреналина и ярких впечатлений. Экстремальные спуски на канатах, пешие походы по пересеченной местности, умопомрачительные полосы препятствий, подъемы на вершины скал и водопадов, велопутешествия и катание на горных самокатах оставят у детей море острых ощущений. Опытные педагоги стараются уделять внимание каждому ребенку, помогая им адаптироваться в коллективе, раскрывать свой творческий потенциал и полнее реализовать индивидуальные возможности. Ребята учатся жить, отдыхать и свободно общаться со сверстниками, обучаясь или решая различные бытовые задачи, познавая горечь поражений или вкус победы в разнообразных конкурсах, турнирах и командных состязаниях.

Спортивно-языковой лагерь «Пегас» будет отличным местом, в котором можно прекрасно провести летние каникулы с пользой и огромным удовольствием.

СОЧИ 24