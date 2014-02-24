Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым

С официальным визитом на Крымский полуостров прибыли глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его коллега из Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Политики приехали по приглашению "Русской общины Крыма".Главы частично признанных государств планируют дать пресс-конференцию. Мероприятие пройдет в Симферополе, сообщает РИА ФАН.
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»