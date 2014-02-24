Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов

9 апреля 2017, воскресенье, 15:14 – СОЧИ-24

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики. "Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий", – считает глава государства.Российский лидер выразил уверенность, что террористам не удастся достичь своих целей. "Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", – гласит текст официальной телеграммы, размещенный на сайте Кремля.

СОЧИ 24