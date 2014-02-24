Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

9 апреля 2017, воскресенье, 12:59 – СОЧИ-24



Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира.Муж телеведущий погиб в результате аварии. "Корреспондента вывели с места происшествия в прямой эфир новостного выпуска. Он не назвал имен погибших в аварии, но Каур поняла о ком идет речь по маршруту и марке злополучного автомобиля", – передает The Times of India.Каур потеряла самообладание только после того, как вышла из эфира и уточнила данные о погибших у корреспондента. "Она показала образцовую преданность своей работе. Мы очень гордимся ей", – рассказал коллега Каур.

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