Названа дата похорон Георгия Гречко

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 12:59

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»