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Названа дата похорон Георгия Гречко

9 апреля 2017, воскресенье, 15:30 – СОЧИ-24


Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище. Там же состоится церемония прощания с Героем Советского союза, рассказал источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли.Напомним, Георгий Гречко скончался 8 апреля.
Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Москве в Петроверигском переулке неизвестный напали на сотрудницу полиции..»

сегодня, 15:30
Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище..»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»

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В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 13:13
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»

сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

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