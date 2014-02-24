В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

9 апреля 2017, воскресенье, 13:45 – СОЧИ-24

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт. Неизвестные устроили взрыв в зале для молящихся, сообщает телеканал Al-Arabia. Бомбу привел в действие террорист-смертник, уточняет местный портал Al-Haram. Предварительно известно о гибели 30 человек, от 50 до 70 посетителей церкви получили ранения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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