В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь
9 апреля 2017, воскресенье, 13:45 – СОЧИ-24
В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт. Неизвестные устроили взрыв в зале для молящихся, сообщает телеканал Al-Arabia. Бомбу привел в действие террорист-смертник, уточняет местный портал Al-Haram. Предварительно известно о гибели 30 человек, от 50 до 70 посетителей церкви получили ранения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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