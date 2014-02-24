Трамп готовит новые санкции против России

9 апреля 2017, воскресенье, 17:30 – СОЧИ-24



Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пригрозила России новыми санкциями. По ее словам, в Белом доме уже начали обсуждать соответствующий вопрос.Хейли отметила, что введение санкций возможно из-за ухудшения ситуации в Сирии, передает CNN. Под ограничительные меры может попасть и Иран. По всей видимости, Дональд Трамп недоволен тем, что Москва и Тегеран оказывают поддержку законно избранному президенту Сирии Башару Асаду.Напомним, отношения между США и Россией обострились после того, как американские войска разбомбили военную базу в Сирии. В Белом доме посчитали, что сирийские военные нанесли по вооруженным повстанцам удар химическим оружием. При этом никаких доказательств этого утверждения предоставлено не было. Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин назвал нападение на базу в Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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