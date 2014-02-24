ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Трамп готовит новые санкции против России

9 апреля 2017, воскресенье, 17:30 – СОЧИ-24

Трамп готовит новые санкции против России
Трамп готовит новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пригрозила России новыми санкциями. По ее словам, в Белом доме уже начали обсуждать соответствующий вопрос.Хейли отметила, что введение санкций возможно из-за ухудшения ситуации в Сирии, передает CNN. Под ограничительные меры может попасть и Иран. По всей видимости, Дональд Трамп недоволен тем, что Москва и Тегеран оказывают поддержку законно избранному президенту Сирии Башару Асаду.Напомним, отношения между США и Россией обострились после того, как американские войска разбомбили военную базу в Сирии. В Белом доме посчитали, что сирийские военные нанесли по вооруженным повстанцам удар химическим оружием. При этом никаких доказательств этого утверждения предоставлено не было. Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин назвал нападение на базу в Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии...»

сегодня, 16:46
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»

сегодня, 16:31
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции

В Москве в Петроверигском переулке неизвестный напали на сотрудницу полиции..»

сегодня, 15:30
Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище..»

сегодня, 15:14
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»

сегодня, 13:45
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 13:13
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»

сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. В Вашингтоне начали обсуждать ограничительные меры в связи ситуацией в Сирии...»

сегодня, 16:46
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters..»

сегодня, 16:31
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции

В Москве в Петроверигском переулке неизвестный напали на сотрудницу полиции..»

сегодня, 15:30
Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище..»

сегодня, 15:14
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому лидеру Абдельфаттаху Сиси в связи с серией взрывов, которые устроили смертники в нескольких городах арабской республики..»

сегодня, 13:45
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь

В коптской церкви египетского города Танта во время служения по случаю Вербного воскресенья произошел теракт..»

сегодня, 13:13
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения поездов на западе Москвы. Сотрудники ведомства назвали предварительную причину катастрофы...»

сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.