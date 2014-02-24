Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками
21 февраля 2017, вторник, 14:45 – ИА СОЧИ-24
В столице 17-летняя девочка госпитализирована в токсикологическое отделение с диагнозом: отравление амфетаминами. Предположительно, причиной интоксикации стала шаурма. Как сообщает РЕН ТВ, школьница вместе с братом купила шаурму в продуктовой палатке в подмосковных Химках. Девочке стало плохо сразу после того, как она съела фастфуд. Мама посоветовала подростку выпить лекарства, но они не оказали должного воздействия. Сама девочка утверждает, что никаких запрещенных веществ она не употребляла. По данному факту проводится проверка.
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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»