В Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами поезда
27 марта 2017, понедельник, 21:29 – СОЧИ-24
Поезд Москва – Пермь сбил 14-летнюю девочку. Инцидент произошел на станции Подлипки Смоленской МЖД. От полученных травм пострадавшая скончалась, передает ТАСС. По предварительным данным, ребенок на железнодорожном переходе пропустил электричку, но не заметил поезд. В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»