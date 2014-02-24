47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве
25 марта 2017, суббота, 11:01 – СОЧИ-24
В столице 47-летний мужчина пытался склонить к действиям сексуального характера 14-летнего подростка. Инцидент произошел на выходе из станции метро "Авиамоторная", передает РЕН ТВ.Правоохранители уже задержали предполагаемого преступника. Им оказался приезжий из Чувашии. По факту попытки совращения возбуждено уголовное дело.
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Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»