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47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве

25 марта 2017, суббота, 11:01 – СОЧИ-24


В столице 47-летний мужчина пытался склонить к действиям сексуального характера 14-летнего подростка. Инцидент произошел на выходе из станции метро "Авиамоторная", передает РЕН ТВ.Правоохранители уже задержали предполагаемого преступника. Им оказался приезжий из Чувашии. По факту попытки совращения возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:31
Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год

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сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел для себя новое занятие. Политик будет вести ток-шоу на украинском канале ZIK...»

сегодня, 11:01
47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве

В столице 47-летний мужчина пытался склонить к действиям сексуального характера 14-летнего подростка..»

сегодня, 10:29
Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа

У подъезда одной из многоэтажек на Нахимовском проспекте обнаружено тело 21-летнего парня, одетого в женскую одежду..»

сегодня, 10:28
В центре Москвы произошла поножовщина

В центре Москвы неподалеку от концертного зала имени П.И..»

вчера, 22:14
Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий

Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»

вчера, 21:30
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