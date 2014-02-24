Активист Энтео устроил провокацию на могиле Сталина
21 декабря 2016, среда, 16:28 – ИА СОЧИ-24
Активист Энтео устроил провокацию на могиле Сталина
На Красной площади задержали одного из самых яростных поборников ценностей православия Дмитрия Энтео. Он и его сообщница совершили провокацию на могиле Сталина. По предварительным данным, нарушители бросили цветы в бюст вождя и прокричали: "Гори в аду!"В Сети выложили видеоролик с места инцидента. На опубликованных кадрах видно, что из-за действий Энтео и его сообщницы произошла потасовка.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
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