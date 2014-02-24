Алентову наградили "За безупречную службу Москве"

Актрису Веру Алентову накануне Международного женского дня наградили знаком отличия "За безупречную службу Москве". Торжественная церемония прошла в Белом зале московской мэрии, передает агентство "Москва". "Символом таких женщин, которые в своей жизни всего добиваются своим трудом, талантом, стала большая актриса, которая сыграла роль в 1970-х годах в фильме "Москва слезам не верит", Вера Валентиновна Алентова. И это был действительно символ такой москвички, великой женщины", – сказал во время награждения мэр Сергей Собянин.
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В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»