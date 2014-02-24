Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми
27 марта 2017, понедельник, 17:59 – СОЧИ-24
Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей. Следствие продолжается. Правоохранители выясняют, на каких основаниях осуществлялась перевозка детей на соревнования, и было ли это согласовано с руководством спортивной школы, передает "Газета.ру".Напомним, 25 марта в Московской области на 143-м километре трассы М5 грузовая "Газель" в лоб протаранила автомобиль Renault. Жертвами аварии стали три человека. Все погибшие – дети в возрасте 12-13 лет, находившиеся в легковушке.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»