Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
1 марта 2017, среда, 11:16 – ИА СОЧИ-24
Перед судом Челябинска по обвинению в сексуальных преступлениях против детей предстанет банда педофилов из семи человек. Злоумышленники обвиняются в насильственных действиях сексуального характера, развращении детей, вовлечении их в занятие проституцией, получении сексуальных услуг от подростков, сутенерстве, изготовлении детской порнографии, передает "Росбалт". Пострадавшими признаны 26 несовершеннолетних. Подозреваемым вменяется совершение 350 преступлений. По данным правоохранительных органов, преступную деятельность банда педофилов вела с 2007 по 2015 годы.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»