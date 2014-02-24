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Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений

1 марта 2017, среда, 11:16 – ИА СОЧИ-24


Перед судом Челябинска по обвинению в сексуальных преступлениях против детей предстанет банда педофилов из семи человек. Злоумышленники обвиняются в насильственных действиях сексуального характера, развращении детей, вовлечении их в занятие проституцией, получении сексуальных услуг от подростков, сутенерстве, изготовлении детской порнографии, передает "Росбалт". Пострадавшими признаны 26 несовершеннолетних. Подозреваемым вменяется совершение 350 преступлений. По данным правоохранительных органов, преступную деятельность банда педофилов вела с 2007 по 2015 годы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:58
Россия стала главным инвестором Украины

Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»

сегодня, 14:46
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»

сегодня, 14:45
Калифорния уходит под землю

Долина Сан-Хоакин в северной части Калифорнии стремительно опускается под землю. Причиной тому стала мощная выкачка грунтовых вод в южных штатах...»

сегодня, 14:44
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день

Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»

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