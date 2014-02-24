Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк снизил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75%. Данное решение принято советом директоров Банка России, передает "Газета.ру".По данным регулятора, инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. "В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем", – сообщили в Центробанке.
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Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»