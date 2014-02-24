ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Банк России понизил ключевую ставку

24 марта 2017, пятница, 14:16 – ИА СОЧИ-24


Центробанк снизил понизить ключевую ставку на 0,25
процентных пункта до 9,75%. Данное решение принято советом директоров Банка
России, передает "Газета.ру".По данным регулятора, инфляционные риски несколько
снизились, но сохраняются на повышенном уровне. "В этих условиях при сохранении
умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет
достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем", – сообщили в
Центробанке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:16
Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк снизил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75%..»

сегодня, 13:30
Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова

Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»

сегодня, 13:29
Общественная палата завершает перезагрузку

Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП...»

сегодня, 13:14
Володин рассказал об агонии Порошенко

Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»

сегодня, 13:14
Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании...»

сегодня, 13:01
В Москве подросток упал с башенного крана во время селфи

На юге столицы 16-летний юноша сорвался с башенного крана. От полученных при падении травм подросток погиб..»

сегодня, 12:31
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи

В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей)..»

сегодня, 11:59
Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова

"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:16
Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк снизил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75%..»

сегодня, 13:30
Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова

Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»

сегодня, 13:29
Общественная палата завершает перезагрузку

Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП...»

сегодня, 13:14
Володин рассказал об агонии Порошенко

Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»

сегодня, 13:14
Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании...»

сегодня, 13:01
В Москве подросток упал с башенного крана во время селфи

На юге столицы 16-летний юноша сорвался с башенного крана. От полученных при падении травм подросток погиб..»

сегодня, 12:31
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи

В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей)..»

сегодня, 11:59
Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова

"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.