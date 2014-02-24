Банкир и украинский инженер устроили погром в центре Москвы
10 февраля 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Двое мужчин в ночь на 8 февраля разгромили лифт в здании гостиницы "Пекин", расположенной по адресу улица Большая Садовая, 5, передает агентство "Москва". По данным РЕН ТВ, один из задержанных – работающий инженером уроженец Украины. Второй дебошир занимает руководящую должность в одном из столичных банков. Находясь в кабине лифта, мужчины без видимых причин начали пинать стены. Ущерб оценивается почти три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мужчины задержаны, с них взята подписка о невыезде.
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