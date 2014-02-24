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Бойню у границы Крыма организовал Джемилев

13 февраля 2017, понедельник, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
Полсотни гранатометов "Муха", автоматы Калашникова, пулеметы, тротил и десятки тысяч патронов. Богатый арсенал обнаружили представители ВСУ у членов организации так называемого крымско-татарского меджлиса "Аскер".
Представители "Аскера" всеми силами препятствовали
украинским военным, когда те намеревались реквизировать нелегальное оружие. Они
бросались под машины и становились живым щитом. Как сообщили в национальной
полиции Херсонской области, позже бойцам "меджлиса" кто-то позвонил,
и они разблокировали транспорт.Сообщалось, что украинские военные решили пресечь произвол
крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Добровольческий
батальон, по данным жителей, чинил в Херсонской области настоящий произвол и
беззаконие.Депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек, выразил мнение, что конфликт произошел из-за контроля над финансовыми потоками. Бальбек подчеркнул, что "яблоком раздора" между Ислямовым (основателем батальона) и украинским депутатом Мустафой Джемилевым стал дележ многомиллионного транша."Разгром лагеря боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева, которому выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымско-татарскую карту в антироссийских акциях", – цитирует Бальбека РИА Новости.Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения – воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона. Как писали Dni.Ru, украинские военные
подтвердили, что разоружили "незаконное формирование" в поселке
Чонгар Генического района. Для начала забор базы крымско-татарского отряда
протаранил бронетранспортер, затем машина переехала палатку с людьми.
Вооруженные люди уложили лицом в пол весь личный состав батальона. Атакующие,
как сообщается, стреляли не только в воздух, но и по ногам служащих.Свет на события в Херсонской области пролил пост в соцсети
Facebook. Бывший уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко написал,
что захвату базы предшествовал конфликт между населением и крымско-татарскими
бойцами. Сообщалось, что погиб один человек из числа местных жителей.
За них якобы заступились представители Нацгвардии, по другим данным –
представители "Правого сектора" (запрещенной в России организации).Позже в соцсетях была опубликована точка зрения оперативного
командования "Юг". По их данным, на подразделение ВСУ в Херсонской
области напали бойцы незаконного вооруженного формирования."Подразделение, входящее в состав воинской части
оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в
Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира
боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ на позиции прибыли
максимально вооруженные представители незаконного вооруженного
формирования", – отмечается в заявлении. Формирование разоружили, подвели итог в ВСУ.Бывший уполномоченный по правам инвалидов уточнил, что
"Правый сектор" и батальон имени Челебиджихана объединились на
блокпостах в этом районе для продолжения блокады Крыма, но их сотрудничество
закончилось стычкой. По данным Журавко, местное население перепугано: люди
думают, что начались боевые действия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

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сегодня, 17:30
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сегодня, 17:14
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сегодня, 17:14
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