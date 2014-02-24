Бойню у границы Крыма организовал Джемилев

13 февраля 2017, понедельник, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Бойню у границы Крыма организовал Джемилев

Полсотни гранатометов "Муха", автоматы Калашникова, пулеметы, тротил и десятки тысяч патронов. Богатый арсенал обнаружили представители ВСУ у членов организации так называемого крымско-татарского меджлиса "Аскер".Представители "Аскера" всеми силами препятствовалиукраинским военным, когда те намеревались реквизировать нелегальное оружие. Онибросались под машины и становились живым щитом. Как сообщили в национальнойполиции Херсонской области, позже бойцам "меджлиса" кто-то позвонил,и они разблокировали транспорт.Сообщалось, что украинские военные решили пресечь произволкрымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Добровольческийбатальон, по данным жителей, чинил в Херсонской области настоящий произвол ибеззаконие.Депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек, выразил мнение, что конфликт произошел из-за контроля над финансовыми потоками. Бальбек подчеркнул, что "яблоком раздора" между Ислямовым (основателем батальона) и украинским депутатом Мустафой Джемилевым стал дележ многомиллионного транша."Разгром лагеря боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева, которому выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымско-татарскую карту в антироссийских акциях", – цитирует Бальбека РИА Новости.Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения – воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона. Как писали Dni.Ru, украинские военныеподтвердили, что разоружили "незаконное формирование" в поселкеЧонгар Генического района. Для начала забор базы крымско-татарского отрядапротаранил бронетранспортер, затем машина переехала палатку с людьми.Вооруженные люди уложили лицом в пол весь личный состав батальона. Атакующие,как сообщается, стреляли не только в воздух, но и по ногам служащих.Свет на события в Херсонской области пролил пост в соцсетиFacebook. Бывший уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко написал,что захвату базы предшествовал конфликт между населением и крымско-татарскимибойцами. Сообщалось, что погиб один человек из числа местных жителей.За них якобы заступились представители Нацгвардии, по другим данным –представители "Правого сектора" (запрещенной в России организации).Позже в соцсетях была опубликована точка зрения оперативногокомандования "Юг". По их данным, на подразделение ВСУ в Херсонскойобласти напали бойцы незаконного вооруженного формирования."Подразделение, входящее в состав воинской частиоперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи вХерсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командирабоевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ на позиции прибылимаксимально вооруженные представители незаконного вооруженногоформирования", – отмечается в заявлении. Формирование разоружили, подвели итог в ВСУ.Бывший уполномоченный по правам инвалидов уточнил, что"Правый сектор" и батальон имени Челебиджихана объединились наблокпостах в этом районе для продолжения блокады Крыма, но их сотрудничествозакончилось стычкой. По данным Журавко, местное население перепугано: людидумают, что начались боевые действия.

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