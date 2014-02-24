|15 марта, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Брат и две сестры расчленили москвичку
14 марта 2017, вторник, 20:16 – ИА СОЧИ-24
В ходе ссоры две сестры и брат убили москвичку. Чтобы скрыть
следы преступления они расчленили тело и спрятали останки в коллекторе на
территории Измайловского парка, передает ТАСС.
Инцидент произошел 20 января в квартире одной из столичных
многоэтажек. Однако фрагменты тела женщины были найдены лишь 31 января.
Как выяснили следователи, во время конфликта одна из сестер
нанесла своей родственнице множественные удары ножом. От полученных ранений
33-летняя женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемые задержаны.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.