Бунт трудных подростков в Москве попал на видео

Около 12 подростков захватили спецшколу в Москве. Бунт молодых людей, которым не понравились действия учителей, попал на кадры видеозаписи. Инцидент произошел в учебном заведении для детей с девиантным поведением "Шанс", расположенном в Канатчиковском проезде. Как видно на кадрах видеозаписи, размещенной Life.ru, подростки закрылись в здании спецприемника и не хотят его покидать. По словам источника в правоохранительных органах, причиной бунта подростков стал конфликт с учителями. Молодым людям не понравилось то, что преподаватели попытались досмотреть их личные вещи. "Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы", – цитирует "Интерфакс" собеседника из полиции.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Им удалось наладить контакт с подростками и взять ситуацию под контроль.В ближайшее время спецшколу планирует посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными", – сказала омбудсмен.Кузнецова также добавила, что на данный момент ситуация нормализовалась. Омбудсмен находится на связи с руководителем столичного департамента соцзащиты, который курирует спецприемник "Шанс".
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»