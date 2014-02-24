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Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
22 марта 2017, среда, 14:59 – ИА СОЧИ-24
Бывшая жена губернатора Чукотки Ирина Назарова скончалась в
реанимации. Несколько дней назад женщина получила травмы, врезавшись на Mercedes
в фонарный столб.С 20 марта 55-летняя Назарова находилась на аппарате
искусственной вентиляции легких. В столичную больницу она поступила как
неизвестная, чуть позже ее опознали дочь актриса Анна Назарова и министр культуры
Владимир Мединский.По предварительным данным, в момент ДТП Назарова была не
пристегнута. В результате автоаварии она получила травму головы, а также переломы
грудины и тазобедренного сустава, передает Life.ru.Как писали Dni.Ru, 20 марта на улице
Серафимовича в центре Москвы Mercedes с элитными номерами врезался в столб. За
рулем иномарки находилась бывшая жена экс-губернатора Чукотки Александра
Назарова.
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