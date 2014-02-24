Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации

22 марта 2017, среда, 14:59 – ИА СОЧИ-24

Бывшая жена губернатора Чукотки Ирина Назарова скончалась вреанимации. Несколько дней назад женщина получила травмы, врезавшись на Mercedesв фонарный столб.С 20 марта 55-летняя Назарова находилась на аппаратеискусственной вентиляции легких. В столичную больницу она поступила какнеизвестная, чуть позже ее опознали дочь актриса Анна Назарова и министр культурыВладимир Мединский.По предварительным данным, в момент ДТП Назарова была непристегнута. В результате автоаварии она получила травму головы, а также переломыгрудины и тазобедренного сустава, передает Life.ru.Как писали Dni.Ru, 20 марта на улицеСерафимовича в центре Москвы Mercedes с элитными номерами врезался в столб. Зарулем иномарки находилась бывшая жена экс-губернатора Чукотки АлександраНазарова.

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