Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения



СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова сегодня, 21:00 Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро сегодня, 20:31 До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука сегодня, 20:15 Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

Киргизия открестилась от питерского террориста сегодня, 19:44 Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»