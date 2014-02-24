Бывший главный санитарный врач Минобороны упал под поезд в метро
20 марта 2017, понедельник, 21:43 – ИА СОЧИ-24
В Москве на станции метро "Комсомольская" в результате несчастного случая упал под поезд бывший главный санитарный врач Министерства обороны России, профессор Павел Мельниченко. Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован.По предварительным данным, машинисту удалось применить экстренное торможение, но Мельниченко все равно оказался под поездом. "У пассажира была сильно разбита голова и кровь текла", – цитирует очевидцев Life.ru. Профессор был доставлен в ближайшую больницу.
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»
После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»