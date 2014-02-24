Бывший зам Улюкаева написал заявление об увольнении
20 февраля 2017, понедельник, 09:13 – ИА СОЧИ-24
Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев уходит в отставку. Решение о его увольнении будет принято в ближайшие дни, пишет газета "Известия". Ведев подтвердил, что написал заявление. Официальный представитель ведомства Елена Лашкина отметила, что распоряжения правительства по этому вопросу пока не поступало.В Минэкономразвития Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечал за макропрогнозы и статистические данные. После отстранения Алексея Улюкаев он полтора месяца исполнял обязанности главы министерства.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»