ЦБ лишил лицензии еще один банк

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка. По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила капитал, передает URA.RU.По размеру активов Татагропромбанк занимал 400-е место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»