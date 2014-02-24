

В центре Москвы подрались 15 человек сегодня, 13:30 В Лаврушинском переулке произошла массовая драка..»

Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина сегодня, 13:16 Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций...»

Украина разучилась воровать российский газ сегодня, 13:15 Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты...»

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Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева сегодня, 13:00 Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

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Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет сегодня, 12:44 В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста сегодня, 12:44 Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»