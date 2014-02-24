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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

16 февраля 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24


Центробанк 16 февраля 2017 года лишил лицензии Северо-Западный
1 Альянс-банк. По данным регулятора, кредитная организация не исполняла
федеральные законы, передает "Газета.ru".Кроме того, Северо-Западный 1 Альянс-банк размещал денежные
средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые
кредитные риски. В результате исполнения требования ЦБ о создании необходимых
резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до
уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.Кредитная организация занимала 547-t место в российской
банковской системе. Северо-Западный 1 Альянс-банк – участник системы
страхования вкладов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения...»
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