ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Центробанк 16 февраля 2017 года лишил лицензии Северо-Западный 1 Альянс-банк. По данным регулятора, кредитная организация не исполняла федеральные законы, передает "Газета.ru".Кроме того, Северо-Западный 1 Альянс-банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования ЦБ о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.Кредитная организация занимала 547-t место в российской банковской системе. Северо-Западный 1 Альянс-банк – участник системы страхования вкладов.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»