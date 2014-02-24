Центробанк аннулировал лицензию московского банка

Банк России 21 февраля 2017 года аннулировал лицензию "ГПБ-Ипотека" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, "ГПБ-Ипотека" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Как пишет газета "Известия", одним из основных акционеров финансовой организации является Газпромбанк. По величине активов "ГПБ-Ипотека" занимал 292-е место в банковской системе России.
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В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»