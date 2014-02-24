Чиновникам в Латвии посоветовали забыть русский язык
6 февраля 2017, понедельник, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Забыть, хотя бы на время публичных выступлений, русский язык латвийских чиновников попросила представитель Центра государственного языка (ЦГЯ) Латвии Сармите Павулена. "С точки зрения ЦГЯ, выступления должностных лиц на иностранном языке – не лучшая практика для содействия интеграции", – цитирует ее "Газета.ru". Чиновница отметила, что с момента закрепления в Конституции страны у латвийского языка статуса государственного прошло почти 20 лет и за это время население должно было научиться его понимать, Поводом для таких слов стали жалобы на чиновников из лиепайского района – церемония зажжения огней на рождественской елке проходила там на русском. Впрочем, формально нарушения закона в этом не было, поскольку на мероприятии был обеспечен перевод на латышский.
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