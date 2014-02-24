Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14
4 апреля 2017, вторник, 11:30 – СОЧИ-24
Число погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга выросло до 14. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает "Газета.ru".Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. По версии следствия, приведший в действие взрывное устройство смертник имел российское гражданство.
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Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»