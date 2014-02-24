ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра
31 марта 2017, пятница, 15:15 – СОЧИ-24
Центризбирком пока не планирует рассматривать возможность отмены муниципального фильтра. Как отметила секретарь ЦИКа Майя Гришина, снижение порога муниципального фильтра ведет к конкурентности выборов, пишет газета "Известия".По словам Гришиной, в России "очень разнородные субъекты по количеству депутатов". Процент муниципального фильтра зависит от архитектуры местного самоуправления.
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Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»